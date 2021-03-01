Критерии выбора хорошего психолога: на что стоит обращать внимание? Новости

Сегодня люди все охотнее обращаются к психологам. И все больше появляется тех, кто не боится доверить специалисту решение свои душевных проблем. Спрос рождает предложение: вместе с желающими получить психологическую помощь растет и количество желающих ее предложить. И сегодня не редко проводят консультации люди, прослушавшие короткие курсы и не имеющие профессионального образования. По незнанию человек может попасть к такому горе-психологу, заплатить за терапию и не получить никакого результата.

Психотерапия – это эффективный и действенный инструмент, который помогает решить многие внутренние проблемы, наладить отношения с близкими и коллегами, разобраться с самим собой. Главное – обратиться к квалифицированному и опытному специалисту. Но как найти хорошего психолога? Рассказываем, на что стоит обращать внимание при его выборе.

Образование. У специалиста, к которому вы обращаетесь должно быть высшее психологическое образование либо переподготовка на базе высшего, дающая право на ведение этой деятельности (это написано в дипломе). Вы можете попросить его предъявить документ. Но только этого недостаточно, потому что вы же не можете проверить: это подлинник или подделка. Вот почему наличие диплома – важно, но только его недостаточно.

Дополнительные сертификаты, регалии и степени. Только их наличие также может не говорить о профессионализме обладателя. Если человек нашел время пройти много разных дополнительных тренингов и курсов, возможно, это означает, что он меньше работал, чем учился или практиковать ему больше приходилось в учебных группах, чем в реальной жизни. Теоретические знания ценны, если они подкреплены практикой. Поэтому идти к психологу только потому, что у него много дипломов и сертификатов, не стоит. Заранее узнайте о его практической деятельности.

Опыт работы. Это один из определяющих критериев. Когда будете выбирать психолога, обращайте внимание, по каким направлениям он работает. Стоит узнать, насколько разнообразна практика психолога и работал ли он с такими же вопросами, какие беспокоят и вас. Опытные специалисты рассказывают о своем опыте конкретно и подробно, сохраняя, конечно, профессиональную тайну. Обычно у квалифицированного психолога имеется опыт работы в кругу коллег и прохождения супервизии. Коллективная работа дает возможность специалисту отработать свои профессиональные навыки, обнаружить ошибки, недочеты и исправить их – это поможет избежать трудностей в работе с клиентами.

Профессиональная этика. Обратите внимание на то, как с вами общается психолог. Он ведет себя доброжелательно, уважительно, корректно и держит деловую дистанцию? Особое внимание рекомендуется обратить на то, как специалист ведет беседу. Вас может насторожить и даже оттолкнуть, если психолог будет осуждать тех, о ком вы ему рассказываете, давать оценку их действиям и предлагать готовые алгоритмы решения проблем. Скорее, он должен вести себя тактично, пытаться сам понять причины поведения человека и помочь их понять вам. С его помощью вы должны сами разобраться в ситуации и сформировать собственное мнение, но не принять его точку зрения. Важно, что психолог не должен переходить на личности даже в том случае, когда вы о ком-то рассказываете ему с негативом и даете свою оценку.

Рекомендации. Если вашему знакомому помог психолог, еще не значит, что он поможет вам. Если у вас со знакомым отличается круг общения, разные взгляды на жизнь и образ мысли, не факт, что подошедшая ему терапия будет эффективна для вас. Безусловно, к рекомендациям стоит прислушиваться, но нужно быть готовым, что этот специалист вам не подойдет, и придется продолжить поиски.

Интуиция. Если у вас есть на примете несколько психологов, которые подходят под перечисленные требования, полагайтесь на свою интуицию. Она способна помочь выбрать того самого специалиста, который, возможно, вызовет у вас наибольшее доверие и проведет эффективную терапию.

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